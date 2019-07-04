Мэр Магадана Юрий Гришан не исключил того, что в городе начнут штрафовать людей, которые подкармливают голубей.
По его словам, жители, которые подкармливают "небесных крыс", загрязняют город, а за это предполагается административная ответственность и штраф. Как отмечает местный новостной портал VostokMedia, инициатива мэра прозвучала после его поездки на новый арт-объект, недавно открывшийся напротив магазина "Северное сияние". Голуби разорили клумбы, следы их жизнедеятельности виднелись на брусчатке по всему парку.
Вскоре на территории парка откроют статую "золотого червонца". Мэр волнуется за судьбу монумента, не исключили журналисты портала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в апреле в Магадане задержали двух местных жителей по обвинению в порче баннера на въезде в город. Они превратили надпись "Город золотой" в "Город отстой". В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
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