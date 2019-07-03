Без вести пропавшая пенсионерка из Тулуна звонила семье по горло в воде

На данный момент известно о 18 жертвах наводнения в Иркутской области.



Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии / Новости от 01.07.2019 13:58

Экстренные службы, сообщают средства массовой информации, продолжают работы по спасению местных жителей.

Так, например, передает телеканал "Россия-24", за минувшие сутки удалось спасти 5 человек.

Еще 8 жителей Иркутской области числятся пропавшими без вести. Среди них — 83-летняя Анелла Данелюк из Тулуна, сообщает газета "Московский комсомолец".

Родственники женщины говорят, что последний раз общались с ней 28 июня. Анелла Данелюк сообщила семье, что эвакуироваться не будет, так как вода якобы была еще далеко от ее дома.

Но через тридцать минут, рассказывают родственники женщины, она позвонила им и сообщила, что вода очень быстро прибывает. Анелла в момент разговора стояла на комоде и держала на руках двух собак, а вода доходила ей уже до горла, сообщает "Московский комсомолец".

Анелла, рассказывают родственники, плакала, прощалась и просила у них прощения. Семья как можно быстрее обратилась в МЧС и полицию, но службы пока так и не обнаружили пропавшую женщину.

Позднее 23-летний внук Анеллы Павел добрался до затопленного Тулуна. Бабушку молодой человек не нашел, но удостоверился, что часть домов населенного пункта смыло, а еще некоторые почти полностью скрыло водой.

Отметим, что согласно официальным данным, подтопленными остаются свыше 3 тысяч домов Тулунского и еще пяти ближайших районов Иркутской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что службы ЖКХ Нижнеудинска, по словам местных жителей, первым делом спасают дома чиновников.

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что жительнице Тулуна пришлось спасать своего отца самой — спасатели на моторных лодках, утверждает она, просто проплывали мимо.

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