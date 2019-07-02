Четверо числившихся пропавшими без вести из-за паводка в Иркутской области были обнаружены живыми.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Согласно предоставленной информации, судьба еще 13 человек пока остается неизвестной.
Напомним, что на сегодняшний день известно о 18 погибших в результате паводка.
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