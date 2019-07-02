Четверых пропавших из-за паводка в Иркутской области нашли живыми

Четверо числившихся пропавшими без вести из-за паводка в Иркутской области были обнаружены живыми.



Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов / Новости от 30.06.2019 20:02

Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Согласно предоставленной информации, судьба еще 13 человек пока остается неизвестной.

Напомним, что на сегодняшний день известно о 18 погибших в результате паводка.