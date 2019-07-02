В результате паводков в Иркутской области погибли 18 человек

Число погибших в результате паводков в Иркутской области возросло до 18 человек.



Паводок в Иркутской области: за ночь уровень реки Ия поднялся на рекордные 14 метров / Новости от 29.06.2019 17:10

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал глава региона Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области заявил, что такую информацию предоставили в МЧС.

Отметим, что еще вчера спасатели сообщали о 14 погибших в результате паводка.