Число погибших в результате паводков в Иркутской области возросло до 18 человек.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал глава региона Сергей Левченко.
Губернатор Иркутской области заявил, что такую информацию предоставили в МЧС.
Отметим, что еще вчера спасатели сообщали о 14 погибших в результате паводка.
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