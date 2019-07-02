В Елабуге состоится конкурс по ношению жен.
Соревнования пройдут в рамках проекта "Летняя культурная среда города Елабуги".
Об этом местным средствам массовой информации рассказала куратор проекта Марина Чумакова.
Конкурс заключается в преодолении мужчиной полосы препятствий с супругой. Жена при этом может находиться как на руках супруга, так и на шее или же, например, может лежать поперек спины.
Примечательно, что к соревнованиям допускаются девушки не легче 49 килограммов. В противном же случае, предупредила Марина Чумакова, женщине придется брать с собой какой-нибудь груз.
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