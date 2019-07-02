Глава Иркутской области: МЧС не сообщила властям о грядущем наводнении

Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.



Наводнение в Иркутской области: в Тулуне спасли парня, которого унесло течением на мосту / Новости от 29.06.2019 10:23

Об этом заявил действующей губернатор региона Сергей Левченко.

По словам главы Иркутской области, службы не проинформировали ни областные, ни городские власти.

Жители Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном потопе, сообщает издание "Тайга.Инфо". И чиновники, и спасатели, передают СМИ со ссылкой на местных жителей, уверяли, что местная дамба выдержит.

Многие не готовились к переезду и именно поэтому не успели вовремя покинуть свои дома.

Отметим, что при наводнении в Иркутской области погибли как минимум 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1303 человека.

Синоптики отмечают, что в последний раз такой паводок наблюдался в здешних местах порядка 200 лет назад.