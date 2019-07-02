Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Об этом заявил действующей губернатор региона Сергей Левченко.
По словам главы Иркутской области, службы не проинформировали ни областные, ни городские власти.
Жители Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном потопе, сообщает издание "Тайга.Инфо". И чиновники, и спасатели, передают СМИ со ссылкой на местных жителей, уверяли, что местная дамба выдержит.
Многие не готовились к переезду и именно поэтому не успели вовремя покинуть свои дома.
Отметим, что при наводнении в Иркутской области погибли как минимум 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1303 человека.
Синоптики отмечают, что в последний раз такой паводок наблюдался в здешних местах порядка 200 лет назад.
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