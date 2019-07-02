Экстренные службы Иркутской области сообщают о 14 жертвах обильного паводка.
Судьба еще 13 остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.
Отметим, что ранее средства массовой информации сообщали якобы о 12 жертвах паводка.
Напомним, что с 27 июня в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реках давно превысил критические отметки.
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