Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин стал самым популярным кандидатом по 45-му округу на выборах в Московскую городскую думу.
Такие данные представил "Левада-центр" по результатам опроса. 17% респондентов рассказали, что готовы поддержать Яшина на выборах в Мосгордуму. Также глава совета депутатов лидирует по узнаваемости среди других кандидатов. С его личностью знакомы 31% опрошенных.
Второе место занимает заместитель руководителя аппарата партии ЛДПР в Госдуме Никита Березин.
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