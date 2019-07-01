Илья Яшин лидирует по 45-му округу в Мосгордуму - "Левада-центр"

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин стал самым популярным кандидатом по 45-му округу на выборах в Московскую городскую думу.



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Такие данные представил "Левада-центр" по результатам опроса. 17% респондентов рассказали, что готовы поддержать Яшина на выборах в Мосгордуму. Также глава совета депутатов лидирует по узнаваемости среди других кандидатов. С его личностью знакомы 31% опрошенных.

Второе место занимает заместитель руководителя аппарата партии ЛДПР в Госдуме Никита Березин.