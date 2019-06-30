Тепло вернется в Москву с 1 июля. Температура воздуха днем поднимется до 23-25 градусов. Об этом рассказал метеоролог Алексей Сафонов.
Из столицы начнет уходить циклон, который принес резкое похолодание и ливни. Уже сегодня в Москве стало заметно теплее. "К вечеру 30 июня давление начнет повышаться. При этом ожидается сильный ветер", - сказал специалист "Московской газете".
По прогнозам синоптиков, первые дни наступающего месяца отметятся теплой погодой, однако возможны и кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сказал о том, что пик июньского уже прошел в субботу, 29 июня. Вскоре тепло вернется, но не в виде жары, а в виде очень скромного и умеренного тепла, которое и должно быть в средней полосе России - 20-24 градуса.
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