Паводок в Иркутской области унес жизни трех человек

Паводок в Иркутской области унес жизни трех человек.



«Все утонуло»: кадры разрушительного наводнения в Иркутской области / Новости от 28.06.2019 18:38

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.

Согласно предоставленной информации, один из погибших — ребенок.

В МЧС РФ также отметили, что всего в списки пострадавших внесен 351 человек, в том числе 33 ребенка.

97 пострадавшим понадобилась госпитализация.

Напомним, что в Иркутской области в данный момент действует режим чрезвычайной ситуации из-за обильного паводка, в зоне которого находится порядка тридцати населенных пунктов. В результате сильных дождей и подъема уровня рек затопило 3 тысячи 735 дома.

Отметим, что на данный момент в двух десятках населенных пунктах отсутствует электроснабжение.

Действующий губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил, что на компенсационные выплаты пострадавшим из-за паводка местным жителям выделены 980 миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что паводок отрезал от внешнего мира 18 населенных пунктов Иркутской области.

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