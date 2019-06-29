Паводок в Иркутской области унес жизни трех человек.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, один из погибших — ребенок.
В МЧС РФ также отметили, что всего в списки пострадавших внесен 351 человек, в том числе 33 ребенка.
97 пострадавшим понадобилась госпитализация.
Напомним, что в Иркутской области в данный момент действует режим чрезвычайной ситуации из-за обильного паводка, в зоне которого находится порядка тридцати населенных пунктов. В результате сильных дождей и подъема уровня рек затопило 3 тысячи 735 дома.
Отметим, что на данный момент в двух десятках населенных пунктах отсутствует электроснабжение.
Действующий губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил, что на компенсационные выплаты пострадавшим из-за паводка местным жителям выделены 980 миллионов рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что паводок отрезал от внешнего мира 18 населенных пунктов Иркутской области.
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