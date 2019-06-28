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Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа

Россия » Центр » Воронеж print

Воронежские следователи установили, что местный полицейский создал преступную группу для похищения 2,5 миллионов рублей у 88-летней пенсионерки. Обвинения были предъявлены начальнику участковых полиции Левобережного района.


Неидеальное преступление: полиция ищет сообщников...

Следователи рассказали, что подозреваемые признали свою вину и сейчас находятся под домашним арестом.

Инцидент произошел в конце 2018 года. Пенсионерка обратилась к участковому, поскольку считала, что банк не начислил процент по ее вкладу. Один из сотрудников полиции забрал у пенсионерки паспорт и сберегательные книжки.

Затем группа преступников нашла похожую на пенсионерку женщину и заставила ее снимать средства со сберегательного счета в различных банкоматах города. Все деньги были распределены между членами преступной группы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как бывшего сотрудника полиции приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену.

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Темы банк воронеж хищение пенсионерка полицейские мошенничество
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