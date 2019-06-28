Жителя Вологды обязали выплатить 30 тыс. рублей за пост "ВКонтакте"

Житель Вологодской области Юрий Шадрин будет обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление действующего президента Российской Федерации.



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Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Юрий Шадрин и его адвокат, сообщают специалисты, пытались оспорить ранее вынесенное судебное решение, но Вологодский областной суд оставил в силе решение Верховажского районного суда Вологодской области.

Отметим, что Юрий Шадрин в социальной сети "ВКонтакте" разместил текст, оскорбляющий главу государства.