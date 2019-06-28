Сильный паводок в Нижнеудинском районе Иркутской области привел к разрушению почти двух десятков мостов.
В результате этого в изоляции оказались сразу 18 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В районном центре — городе Нижнеудинске — подтоплено больше тысячи жилых домов.
Один частный дом полностью разрушен и унес течением.
В зону подтопления также попали несколько детских садов, общеобразовательные школы, районная больница, кондитерская фабрика, аэропорт и несколько административных зданий.
Без света в результате отключения двух электроподстанций остались порядка 4 тысяч жилых домов Нижнеудинска.
Напомним, что в апреле текущего неблагоприятные погодные условия привели к массовому аварийному отключению электроснабжения в 35 населенных пунктах Иркутской области.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
По словам ученого, из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале.