Паводок в Иркутской области отрезал от мира 18 населенных пунктов

Сильный паводок в Нижнеудинском районе Иркутской области привел к разрушению почти двух десятков мостов.



Весенний паводок в России только набирает силу / Новости от 11.04.2019 09:31

В результате этого в изоляции оказались сразу 18 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В районном центре — городе Нижнеудинске — подтоплено больше тысячи жилых домов.

Один частный дом полностью разрушен и унес течением.

В зону подтопления также попали несколько детских садов, общеобразовательные школы, районная больница, кондитерская фабрика, аэропорт и несколько административных зданий.

Без света в результате отключения двух электроподстанций остались порядка 4 тысяч жилых домов Нижнеудинска.

Напомним, что в апреле текущего неблагоприятные погодные условия привели к массовому аварийному отключению электроснабжения в 35 населенных пунктах Иркутской области.