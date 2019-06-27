Итоги учебного года: олимпиады, открытость МЭШ и предпрофобразование

Представители департамента образования и науки города Москвы рассказали об итогах 2018/2019 учебного года. Так, по словам директора Московского центра технологической модернизации образования Марины Лебедевой, можно констатировать, что предпрофессиональное образование стало новым трендом.

В проекте "Инженерный класс в московской школе" в ушедшем учебном году были задействованы 103 школы, более 8 тысяч учеников и 23 федеральных вуза. Он продолжает развиваться при участии высокотехнологичных предприятий столицы. В аналогичном медицинском проекте на сегодняшний день принимают участие 69 школ, более 4 тысяч учеников, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова и медицинские организации.

Академические классы, направленные на подготовку будущих ученых, действуют в 13 школах, в них учатся 800 учеников. Проект поддерживают 23 научных организации и 14 вузов. В 12 федеральных вузах открыты предуниверсарии, в которых обучаются более 5 тысяч ребят. Наиболее широкое распространение же получили кадетские классы — 195 школ, 16,5 тысячи учеников.

"Москва была, есть и будет столицей медицины, центром инженерной мысли, центром разработок в области комплексной безопасности и, конечно же, столицей науки. Поэтому мы открыли медицинские, инженерные, кадетские и академические классы. Ребята, которые посвятят себя этой деятельности, во-первых, очевидно очень нужны Москве. А, во-вторых, эти ребята гарантировано будут иметь возможность хорошего трудоустройства, что хорошо для их самореализации и карьеры, и, в конечном счете, — для города в целом", — отмечает руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Уже 1 сентября в московских школах заработают первые ИТ-классы по шести ведущим направления отрасли: программирование, информационная безопасность, моделирование и прототипирование, технологии больших данных, технологии связи, робототехника. Проект предполагает привлечение серьезных ИТ-компаний, включая Яндекс и Ассоциацию разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", которая объединяет более 160 российских представителей отрасли. В настоящее время 79 столичных учителей информатики проходят подготовку, осваивая новые задачи и кейсы под руководством специалистов Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

"Все наши проекты предпрофессионального образования направлены, прежде всего, на то, чтобы у ребят появилась возможность профессиональной пробы. Возможность получения тех навыков и умений, которые нужны будут для их дальнейшего обучения, будущей профессии и карьеры", — отмечает Марина Лебедева.

Новый виток развития получил проект "Московская электронная школа" (МЭШ). Теперь он доступен всем, кто готов учиться на русском языке, в любой точке мира. В открытом доступе для них выложены не защищенные авторским правом пособия, учебники, специализированная литература и, конечно, сценарии уроков, подготовленные столичным учителями. Более того, с конца мая любой желающий может предложить на модерацию собственный сценарий урока. В случае успеха такого сценария у московских учителей, педагоги из других регионов и стран и просто энтузиасты также смогут претендовать на гранты мэра Москвы за развитие МЭШ.

Также с апреля в МЭШ появился сервис самодиагностики, который позволяет ученикам проверять свои знания, выполняя задания аналогичные тем, что встречаются в ЕГЭ и на олимпиадах.

"Без объективной самооценки и мотивации не возникает никакого развития. Мы хотели дать возможность каждому московскому школьнику, каждой московской семье пройти самодиагностическую работу. Все работы разрабатывали московские педагоги и методисты, они прошли многоступенчатую экспертизу. Мы дали возможность школьникам многократно проходить смодиагностики", — поясняет руководитель Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Результаты, а также их подробный анализ, появляются сразу и доступны только школьнику и его родителям. С 15 апреля и до начала июня сервисом воспользовались более 1 миллиона 140 тысяч москвичей.

Что касается олимпиад, то московские школьники в этом году стали триумфаторами всероссийского первенства. На их счету 944 диплома, включая 204 награды высшего достоинства. Это более 42% от общего числа дипломов. Для сравнения, в 2010 году москвичи завоевали 278 дипломов (76 дипломов победителей) или 18,8% от общего числа. Число школ, подготовивших победителей и призеров, за это время выросло с 74 до 228. А за последние три года таких результатов добились более 50% московских школ.

Кроме того, московские школьники в составе сборной России приняли участие в 8 международных предметных олимпиадах, завоевав 13 золотых (61% от общего числа наград высшего достоинства команды) и 9 серебряных медалей. В третий раз Москва заняла первое место в командном зачете в III Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира.

Отдельно стоит отметить, что на Всероссийской олимпиаде по английскому языку москвичи взяли 94% дипломов победителей.

"Мы открыты. В отличие от профессионального спорта, где все берегут свои методики и секреты, мы все работаем на результат страны. Все наши материалы, все наши задания олимпиад находятся наших сайтах. Любой регион, любой учитель может совершенно бесплатно этими материалами пользоваться. Более того, у департамента образования и науки Москвы множество проектов, направленных на то, чтобы делиться нашими наработками с регионами", — подчеркивает директор Центра модернизации педагогического мастерства Иван Ященко.

В частности Ященко упомянул о тесном сотрудничестве с образовательным центром "Сириус" в Сочи, деятельность которого направлена на выявление и поддержку талантливых ребят со всей России. По его словам, регионам не достаточно просто пользоваться столичными наработками и методиками.

"Чтобы достичь такого успеха регион в первую очередь должен начать системную перестройку образования, в том числе направленную на то, чтобы каждая школа была заинтересована в успехе каждого ребенка, не выписывала себе индульгенцию, честно проводила школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, поддерживала ребят и учителей. И тогда через два-три года результат появится", — убежден Иван Ященко.

Он напомнил, что в столице залогом того, что каждая образовательная организация будет работать с каждым отдельно взятым учеником, стал рейтинг школ Москвы. В результате каждый неудобный ребенок стал нужен школе, и каждый неудобный педагогическому коллективу или администрации школы, но яркий и успешный учитель стал необходим. Как итог: вся московская система образования работает на результат, который является заслугой самих школьников.