Председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова призвала жителей столицы сдавать старую обувь в магазины с программой переработки, а не выбрасывать ее.
"Надеемся, что остальные торговые сети будут перенимать опыт данных магазинов. Может быть, в дальнейшем появятся автоматы по сбору обуви. Но нужно помнить, что также важно заключить договор с перерабатывающей компанией, чтобы действительно заниматься ее переработкой", - передает ее слова телеканал "Москва 24".
Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон, согласно которому Москва, Санкт-Петербург и Севастополь должны завершить курс на переработку отходов. Ранее власти столицы решили досрочно перейти в раздельному сбору мусора. В Москве планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон и металл), а также другие виды отходов.
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