В Мосгордуме призвали сдавать старую обувь на переработку

Председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова призвала жителей столицы сдавать старую обувь в магазины с программой переработки, а не выбрасывать ее.



Умная утилизация отходов: как в России борются с пластиковым мусором / Новости от 20.10.2018 13:56

"Надеемся, что остальные торговые сети будут перенимать опыт данных магазинов. Может быть, в дальнейшем появятся автоматы по сбору обуви. Но нужно помнить, что также важно заключить договор с перерабатывающей компанией, чтобы действительно заниматься ее переработкой", - передает ее слова телеканал "Москва 24".

Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон, согласно которому Москва, Санкт-Петербург и Севастополь должны завершить курс на переработку отходов. Ранее власти столицы решили досрочно перейти в раздельному сбору мусора. В Москве планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон и металл), а также другие виды отходов.