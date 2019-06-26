В Красноярске родители подарили выпускникам торт в виде надгробий

Родители выпускников красноярской школы №143 преподнесли своим детям необычный подарок. По их заказу был изготовлен торт, с фотографиями выпускников, напоминающие надгробия. Администрация школы отказалась как-либо комментировать инцидент, сославшись на родительский комитет.



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Директор школы №143 Красноярска пояснила, что у детей торт не вызывал никаких негативных ассоциаций.