Родители выпускников красноярской школы №143 преподнесли своим детям необычный подарок. По их заказу был изготовлен торт, с фотографиями выпускников, напоминающие надгробия. Администрация школы отказалась как-либо комментировать инцидент, сославшись на родительский комитет.
Директор школы №143 Красноярска пояснила, что у детей торт не вызывал никаких негативных ассоциаций.
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