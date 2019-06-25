Московские школьники взяли три "золота" на робототехнической олимпиаде

В финале Всероссийской робототехнической олимпиады московские школьники завоевали 9 медалей в различных категориях. На их счету 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Всего Москву на соревнованиях представляла 21 команда, сообщает портал правительства Москвы.

Олимпиада проходила 21-23 июня в Татарстане. В ней приняли участие школы из более 60 регионов России, а за медали боролись свыше 500 школьников в составе 267 команд. Состязание проходило в 10 категориях, в том числе: "Мобильные интеллектуальные робототехнические системы", "Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы", "Футбол роботов", "Интеллектуальные беспилотные автомобили", "Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты", "Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты" и другие.

Успехи московских школьников на технических соревнованиях связаны с целым рядом проектов московской системы образования, таких как предпрофессиональные классы, "Математическая вертикаль" и широкими возможностями дополнительного образования. В новом учебном году в московских школах откроются первые IT-классы, и робототехника станет одним из направлений их работы.

"Все проекты предпрофессионального образования имеют две четко обозначенных цели: заложить основы обеспечения города высококвалифицированными, нужными по самым востребованным направлениям кадрами и дать ребятам точный ориентир, где их профессионализм через несколько лет будет востребован в Москве. IT-классы — это еще одно направление единого проекта предпрофессионального образования", — говорит руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

По его словам, в перспективе количество IT-классов может быть увеличено до нескольких сотен.