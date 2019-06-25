Владимир Ефимов сообщил о росте доходов столичного бюджета от упрощенной системы налогообложения

Поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы за первые пять месяцев этого года показали существенный рост. Заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов озвучил сумму поступлений от предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

По его словам, в бюджет Москвы за период с января по май включительно от упрощенной системы налогообложения поступило 55,7 млрд рублей. Рост, по сравнению с пятью месяцами 2018 года составил 21,4. "Растут и поступления в бюджет от МСП в целом", — сообщил вице-мэр.

Также Владимир Ефимов отметил, что за это время в Москве количество индивидуальных предпринимателей составило 332 тысячи человек — больше на 3,9%, чем в прошлом году. Это говорит о комфортных условиях, созданных для малого и среднего бизнеса в Москве, что сказывается как на количестве и качестве предоставляемых услуг, так и на росте бюджетных доходов от предпринимательской деятельности.

Как отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов, налоговые ставки для малого и среднего бизнеса в Москве остаются неизменными, что повышает внутреннюю эффективность развития предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Москве действует множество мер государственной поддержки некрупных предпринимателей. Это как прямая финансовая поддержка в виде субсидирования различного вида затрат, так и налоговые льготы, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка и прочее. Список мер поддержки постоянно пополняется, правительством столицы разрабатываются все новые программы для того, чтобы малый бизнес в столице был эффективным и прибыльным для всех участников.

Напомним, что в этом году Москва стала лидером в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив.