Жительница Красноярска родила в салоне движущегося автобуса. Роды помогали принимать пассажиры и кондуктор. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
"Вчера вечером в автобусе маршрута №64 у женщины начались схватки. Все началось в районе микрорайона Северный. Она заявила о схватках, однако вскоре заявила, что не может терпеть. Роды были стремительными, роды приняли кондуктор и пассажиры", - передает заявление агентство РИА "Новости".
Автобус заехал на территорию роддома, где его уже ждали врачи. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя хорошо.
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