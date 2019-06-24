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Источник Правда.Ру

Журналисты и блогеры пытаются заставить чиновников слушать мнение москвичей

Россия » Центр » Москва print

Как сообщает ТАСС, группа представителей СМИ заявила о своем твердом намерении взять под контроль осуществление благоустройства в столице.

Роман Бабаян, Андрей Медведев, Наталия Метлина, Мария Киселева и Галина Ржаксенская пригласили всех, кому небезразлично, насколько комфортно, удобно и функционально будут оформлены пространства в Москве, присоединиться к общественному движению «Мой район».

Напомним, в столице действует программа "Мой район", согласно ей в этом году в столице планируется благоустроить около 160 улиц и парковых территорий. В целом программа рассчитана на пять лет.

Во время предвыборной кампании Сергея Собянина в 2018 году было объявлено, что по этой программе каждый район получит равные условия для комплексного развития и комфортного проживания граждан. В информационной листовке журналисты и блогеры отметили, что работы по этой программе проводятся без учета мнения самих москвичей: "Мы заставим чиновников услышать жителей и выполнить свои обещания", - говорится в обращении.

Организаторы движения "Мой район" предлагают подписать соответствующую петицию сайте Change.org. Андрей Медведев при этом подчеркнул, что, несмотря на действенную работу порталов «Активный гражданин», «Наш город» и сайта mos.ru, где оперативно реагируют на мнения москвичей, на практике реализуются не все пожелания.

"Не все имеют возможность оставить мнение на этих порталах, а сотрудники управ и муниципалитетов не обращают внимания на их предложения", - пояснил Медведев. В группу инициаторов движения «Мой район» вошли представители СМИ, длительное время занимающиеся освещением темы столичного благоустройства, из пяти участников группы четверо намерены баллотироваться в депутаты Московской гордумы.

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