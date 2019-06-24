Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ.



Почти тысячу школьников в этом году поймали за списыванием во время ЕГЭ / Новости от 25.10.2018 18:33

Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной политики Екатеринбурга.

Согласно предоставленной информации, Анастасия Пределена сдавала математику профильного уровня, русский язык, информатику и физику.

Местным средствам массовой информации Анастасия заявила, что секрет столь хороших результатов кроется в выборе наиболее сложных заданий при подготовке к экзамену.