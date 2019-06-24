Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной политики Екатеринбурга.
Согласно предоставленной информации, Анастасия Пределена сдавала математику профильного уровня, русский язык, информатику и физику.
Местным средствам массовой информации Анастасия заявила, что секрет столь хороших результатов кроется в выборе наиболее сложных заданий при подготовке к экзамену.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.