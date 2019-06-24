Представитель региональной областной прокуратуры Мурманска Анжелика Черногубова сообщила о грубейшей ошибке сотрудников городского морга. Речь идет о патологоанатомическом отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы, сотрудники которой перепутали тела трех умерших.
На трупах были перепутаны бирки. Из-за этого родственникам были ошибочно выданы тела. Двух из трех перепутанных уже похоронили в чужих могилах. Ошибку в выдаче тел заметили именно родственники третьей умершей женщины. По факту нарушения СКР проводит проверку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бурятии все чаще родственники оставляют тела в моргах.
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