В одном из моргов Мурманской области перепутали тела трех умерших

Представитель региональной областной прокуратуры Мурманска Анжелика Черногубова сообщила о грубейшей ошибке сотрудников городского морга. Речь идет о патологоанатомическом отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы, сотрудники которой перепутали тела трех умерших.



Видео: Костромской морг стал адом для семей покойников / Новости от 13.03.2019 15:08

На трупах были перепутаны бирки. Из-за этого родственникам были ошибочно выданы тела. Двух из трех перепутанных уже похоронили в чужих могилах. Ошибку в выдаче тел заметили именно родственники третьей умершей женщины. По факту нарушения СКР проводит проверку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бурятии все чаще родственники оставляют тела в моргах.

Читайте также:

Трупы в московском подвале пролежали более 60 лет