Школьник по фамилии Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Школьник из Томска Александр Путин получил рекордное количество баллов на ЕГЭ. За экзамен по физике, математике и русскому языку школьник получил 300 баллов. Директор школы, где учился Александр Путин, Ирина Мирошникова рассказала, что школьник всегда был примерным и хорошо учился.



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"Александр всегда был скромным и примерно. Учился хорошо, получал высокие оценки. Он всегда увлекался точными науками, участвовал во многих олимпиадах по ОБЖ, русскому языку, математике и физике", - рассказала Мирошникова.

Директор школы пояснила, что Александр Путин собирается поступать в Московский физико-технический институт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что школьница из Чебоксар умерла по время сдачи ЕГЭ.

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