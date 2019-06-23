Школьник из Томска Александр Путин получил рекордное количество баллов на ЕГЭ. За экзамен по физике, математике и русскому языку школьник получил 300 баллов. Директор школы, где учился Александр Путин, Ирина Мирошникова рассказала, что школьник всегда был примерным и хорошо учился.
"Александр всегда был скромным и примерно. Учился хорошо, получал высокие оценки. Он всегда увлекался точными науками, участвовал во многих олимпиадах по ОБЖ, русскому языку, математике и физике", - рассказала Мирошникова.
Директор школы пояснила, что Александр Путин собирается поступать в Московский физико-технический институт.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что школьница из Чебоксар умерла по время сдачи ЕГЭ.
Читайте также:
Школьник из Астрахани получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.