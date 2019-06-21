Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Воспитатели частного детсада в Астраханской области связывали детей простынями

Россия » Юг » Астрахань print

Против руководства Астраханского частного детсада "Полина" возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Воспитатели связывали детей простынями, чтобы они вели себя спокойно. Следствие установило, что от противоправных действий сотрудников детского сада пострадали 33 ребенка.


Как работает инклюзивный детский сад. Репортаж / Новости от 01.11.2018 02:52

Сотрудники детсада попадают под действие 238 статьи УК РФ, которая предусматривает наказание в видео заключения на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Скандал вокруг детского сада разгорелся после публикации в интернете видеозаписи, на которой дети спят привязанные к кровати простынями, при этом, дети спали по двое в одной кровати.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы скандал нарушения детский сад уголовное дело
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Впечатляющая коллекция машин основателя WhatsApp Яна Коума
Недвижимость
Красивейшие библиотеки мира
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Новости Все >
Марадона прокомментировал слухи о болезни Альцгеймера
США обвиняют Россию в попытке пересмотреть мировой порядок
Воспитатели частного детсада в Астраханской области связывали детей простынями
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Экс-глава Минтранспорта Украины: страну ждет "югославский сценарий" в случае потери ГТС
Пенсия хоккеиста Овечкина составит $13 тыс.
Минимальная арендная ставка квартиры в Москве составила 20 тыс. рублей﻿﻿
Американка заблудилась в тюрьме после освобождения
Трамп заявил, что устал от бесконечных войн
Daily Mail: мать "просто так" послушала сердце сына стетоскопом и нашла у него коарктацию аорты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Прямая линия Путина: важное и личное
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Президент Чехии надеется, что Украина смирится с утратой Крыма
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Президент Чехии надеется, что Украина смирится с утратой Крыма
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Депутат Рады рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина
Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта маршала Жукова
Прямая линия Путина: важное и личное
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ