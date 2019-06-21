Против руководства Астраханского частного детсада "Полина" возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Воспитатели связывали детей простынями, чтобы они вели себя спокойно. Следствие установило, что от противоправных действий сотрудников детского сада пострадали 33 ребенка.
Сотрудники детсада попадают под действие 238 статьи УК РФ, которая предусматривает наказание в видео заключения на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей.
Скандал вокруг детского сада разгорелся после публикации в интернете видеозаписи, на которой дети спят привязанные к кровати простынями, при этом, дети спали по двое в одной кровати.
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