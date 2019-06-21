Воспитатели частного детсада в Астраханской области связывали детей простынями

Против руководства Астраханского частного детсада "Полина" возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Воспитатели связывали детей простынями, чтобы они вели себя спокойно. Следствие установило, что от противоправных действий сотрудников детского сада пострадали 33 ребенка.



Как работает инклюзивный детский сад. Репортаж / Новости от 01.11.2018 02:52

Сотрудники детсада попадают под действие 238 статьи УК РФ, которая предусматривает наказание в видео заключения на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Скандал вокруг детского сада разгорелся после публикации в интернете видеозаписи, на которой дети спят привязанные к кровати простынями, при этом, дети спали по двое в одной кровати.