Большинство цыганских семей, уехавших из Чемодановки, вернулись в свои дома

Большинство цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулись в свои дома. Об этом сообщил президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов.



Из села Чемодановка уехали все жившие там цыгане / Новости от 17.06.2019 22:20

"Большая часть семей вернулась в Чемодановку, еще часть поехала к родственникам в Астраханскую область", - передает его слова агентство "Интерфакс".

В Волгоградскую область из-за конфликтной ситуации в селе к своим родственникам уехали порядка пяти цыганских семей. В Астраханскую область уехали 46 цыган.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все цыганские семьи, проживавшие в Чемодановка, покинули село после массовой драки с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, из пензенского села уехали несколько цыганских семей. За их домами присматривают наемные работники, которые ухаживают за домашними животными. Цыгане уехали до того момента, пока конфликт не разрешится.

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