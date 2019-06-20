На АЗС Красноярска перед прямой линией с Путиным упали цены на бензин

На автозаправочных станциях сети "Красноярскнефтепродукт" резко упали цены на топливо.



Глава кабмина потребовал разобраться с ценами на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке / Новости от 17.06.2019 15:54

Случилось это, сообщают местные средства массовой информации, аккурат перед прямой линией с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В данный момент цена за литр бензина АИ-92, сообщает, например, издание Ngs24, составляет 41,45 рублей. Это якобы на целых 1,35 рубля меньше, чем было днем ранее.

Руководство сети "Красноярскнефтепродукт" подтвердило СМИ региона, что снижение цен "временное".

В компании, однако, заявили, что стоимость топлива решили снизить в связи с разгаром отпусков, а не из-за прямой линии с Владимиром Путиным.