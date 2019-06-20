На автозаправочных станциях сети "Красноярскнефтепродукт" резко упали цены на топливо.
Случилось это, сообщают местные средства массовой информации, аккурат перед прямой линией с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В данный момент цена за литр бензина АИ-92, сообщает, например, издание Ngs24, составляет 41,45 рублей. Это якобы на целых 1,35 рубля меньше, чем было днем ранее.
Руководство сети "Красноярскнефтепродукт" подтвердило СМИ региона, что снижение цен "временное".
В компании, однако, заявили, что стоимость топлива решили снизить в связи с разгаром отпусков, а не из-за прямой линии с Владимиром Путиным.
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