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Победитель городского аукциона построит в Москве спортивный центр

Россия » Центр » Москва print

Как сообщили в пресс-службе Комплекса экономполитики и земельно-имущественных отношений Москвы, победитель городского аукциона построит на севере столицы (Дмитровский район) многофункциональный спортивный центр.

Торги для арендаторов земельного участка под строительство проведет Департамент по конкурентной политике Москвы.

Лот открытого аукциона — земельный участок площадью более 3 тыс. кв. м. Целевое назначение лота — участок для возведения спортивного сооружения, пригодного для массового посещения (стадион, открытая арена, ледовая площадка, Дворец спорта). Адрес участка: ул. Ангарская, владение №49. По соглашению градостроительного плана на указанном участке разрешается возведение спортивного объекта высотой до 25 метров, площадью до 6 тыс. кв. м.

Заместитель мэра Москвы по экономполитике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов отметил, земельные участки под возведение спортивных объектов пользуются среди инвесторов особым спросом.

"В этом году на открытых торгах за право аренды разыграны два плана под спортивные сооружения. Популярность "земельных аукционов" ежегодно растет, конкуренция среди инвесторов — очевидна. Например, за право застройки участка в Троицке боролись пять девелоперов, участок в Зябликове собрал на торги 11 арендаторов. Подобный ажиотаж объясняется двумя факторами — ростом популярности занятия спортом среди москвичей и удачным расположением земельных участков. Лот предстоящих торгов — не исключение. Участок на улице Ангарской расположен среди многоэтажных жилых домов, напротив — оживленная парковая зона "Ангарские пруды", — рассказал Владимир Ефимов.

Начальная ставка годовой аренды участка в торгах — 390,6 тыс. рублей, срок аренды — 3 года 2 месяца. Арендаторы могут подать заявку на участие в торгах до 27 июля. Торги состоятся 1 августа 2019 года.

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Темы москва стротельство владимир ефимов спортивные центры
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