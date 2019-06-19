Сотрудники Следственного комитета России начали проверку аварийных домов в Асбесте после обращения жителей к Владимиру Путину. По словам горожан, они проживают в аварийных строениях уже несколько лет, а местные власти переносят сроки расселения.
В видеообращении жители аварийных домов рассказали, что живут в ужасных условиях: протекает крыша, покосились стены, рушатся потолки, а также частично отсутствуют коммунальные услуги.
Следователи считают, что перечисленные жителями факты могут говорить о том, что городские чиновники и службы не исполняют своих прямых обязанностей.
Напомним, "Правда.РУ" публиковала мнение эксперта, который рассказывал, почему Следственный комитет России не выдвигает обвинений против Украины.
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