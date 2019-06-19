Строительство в Басманном тупике – электрички важнее москвичей?

Вечером во вторник, 18 июня, жители Басманного района собрались на стратегически важном для всех них месте — над железнодорожными путями в Басманном тупике.

Даже сейчас здесь едва ли не каждые 10 минут проезжают электрички (и от них вибрируют дома!), а скоро станет еще хуже — тут протянут одну из линий Московских центральных диаметров. Жители недоумевают — разрешения на строительство им не показали, проект по-прежнему вызывает много вопросов, а между тем стройка скоро начнется. Минимум, которого хочется добиться, — это установка шумозащитных экранов и купола над железнодорожными путями.

Жизнь над железной дорогой — сомнительное удовольствие, однако в Басманном тупике можно найти много, казалось бы, аргументов: хорошая транспортная инфраструктура, пять шагов до Садового кольца, да и поезда ездят не так уж часто… К сожалению, скоро многое изменится. Здесь пройдет линия МЦД-4, и электрички, следующие из Московской области к центру, поедут непосредственно под домами старожилов. Как результат — невыносимые условия жизни.

Проект жителям представлен не был. Экспертизу перенесли с 29 мая на 28 июня, а значит, работы проводиться не могут, но тем не менее идут полным ходом.

"Нам нужно организовать еще одну встречу с представителями Москомархитектуры, чтобы жителям подробно объяснили происходящее. Нужно понимать — строительство уже сейчас ведется с нарушениями. Оно не должно выходить за границы территории, принадлежащей РЖД", — заявила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, приехавшая на встречу с жителями. Как помощник депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова она давно занимается этой проблемой и сейчас пообещала, помимо прочего, навести справки о перспективах сноса двух домов — Новая Басманная, 8 и улица Казакова, 7. Это нежилые строения — сносить жилые никто не собирается.

Кроме того, префектура ЦАО пообещала москвичам, что после завершения строительства в 2021 году будет проведено комплексное благоустройство территории. Однако два года — срок внушительный.

"Бесспорно, город должен развиваться. Но при этом должны учитываться интересы москвичей и местных жителей", — добавила Касамара. По ее словам, в ближайших планах — организация встречи с представителями Москомархитектуры, для того чтобы получить точные планы по проведению работ, а также запрос в РЖД о возможности установления купола над железной дорогой.