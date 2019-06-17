Гендира завода в Белгороде заключили под стражу после обращения работников предприятия к Путину

Генеральный директор ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" заключен под стражу.



Один звонок в секунду: колл-центры «Прямой линии с Путиным» принимают тысячи вопросов / Новости от 15.06.2019 00:53

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Согласно предоставленной информации, глава предприятия Олег Майоров обвиняется в невыплате заработной платы 121 работнику.

Общая сумма задолженности составляет более 21 миллиона рублей.

Деньги, предназначенные работникам ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод", генеральный директор предприятия якобы перечислял "для расчетов с контрагентами и кредитными организациями с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета".

Примечательно, что 12 июня текущего года сотрудника завода распространили в социальных сетях видеообращение на "Прямую линию" с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В своем обращении они рассказали главе государства о проблемах на белгородском предприятии.

Когда же Олега Майорова поместили в изолятор, сотрудники ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" записали повторное видеообращение. В нем работники предприятия заявили, что Майоров, как и они, во всей это истории является якобы пострадавшей стороной.

Сотрудники отметили, что хотят добиться выплат положенной им заработной платы, а не ареста невиновного человека.