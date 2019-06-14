Форум «Город образования» станет еще больше

Третий Московский международный форум "Город образования" пройдет с 29 августа по 1 сентября на территории ВДНХ. Основной площадкой по традиции станет павильон №75, однако в этом году впервые форум выйдет за его пределы.

"В этом году мы расширяем площади — форум растет в буквальном смысле этого слова. Теперь наша задача сделать так, чтобы форум был ориентирован на каждого человека. Чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно и самое главное быть активным участником. Поэтому будет гораздо больше точно сформулированных тематических круглых столов, семинаров и мастер-классов. Наступило время, когда объять весь форум сможет редкий посетитель", — рассказал журналистам руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

В этом году форум пройдет под лозунгом "Город, который учит и учится" и затронет широчайших спектр тем от предпрофессионального образования до киберспорта. Главными темами общей программы станут: Школа как часть экосистемы города; социально-эмоциональное обучение; навыки будущего: формирование и оценка; IT-кассы.

"На форуме мы показываем реальные проекты, которые уже используются или будут в ближайшие месяцы использоваться. Новые технологии пришли на все этапы образования, и эти технологии есть в московских школах", — отметил программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Кроме того, в рамках форума пройдет Открытый педагогический совет, Международная конференция руководителей системы образования стран и городов мира и Международная конференция "Образование в современном мире". На полях "Города образования" впервые за пределами Объединенных Арабских Эмиратов пройдет Всемирный саммит AQDAR, который соберет ведущих специалистов в области образования. Отдельно будет представлена экспозиция проектов системы образования ОАЭ.

Гостей форума ждет еще множество активностей: тренировки с атлетами, соревнования команд по футболу и баскетболу, музыкальный фестиваль под открытым небом и многое другое. Организаторы рассчитывают побить прошлогодний рекорд посещаемости форума в 133 тысячи человек.

Фото: Форум "Город образования"/ВКонтакте