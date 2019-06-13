Ученик медицинского класса стал заслуженным москвичом

В числе заслуженных москвичей, которые получили госнаграды из рук мэра Москвы Сергея Собянина, оказался ученик медицинского класса московской школы №1573 Богдан Рудик. В феврале этого года юноша спас жизнь пассажиру самолета, своевременно оказав ему медицинскую помощь.

"Он помог спасти пассажира с сердечным приступом на борту самолета. Молодец, парень: вспомнил все, чему учили в медицинском классе", — написал Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, мэр вручил награду заслуженному учителю России Ольге Хорошиловой, которая курирует медицинский класс.

"30 лет она преподает биологию. Следит за всеми цифровыми новинками, готовит победителей и призеров олимпиад, курирует медицинский класс. Ее выпускники учатся в ведущих медвузах и работают в лучших клиниках Москвы", — отметил столичный градоначальник.

Проект "Медицинский класс в московской школе" реализуется с 1 сентября 2015 года в 10-11 классах. Львиная доля выпускников таких классов поступают на бюджетные места в ведущие вузы России.

"Все медицинские классы открыты только после заключения трёхстороннего соглашения конкретной школы с медвузом и одной из клиник Москвы. Поэтому дети, пока обучаются в этом медицинском классе, что называется, чувствуют себя почти студентами университета и периодически приходят в современные клиники с современной аппаратурой", — ранее отмечал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

На фото: Богдан Рудик