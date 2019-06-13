Россельхознадзор Иркутской области и Бурятии зафиксировал массовую гибель рыбы в бухте озера Байкал.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно предоставленной информации, рыба массово гибнет вблизи Северобайкальска — в бухте Губа Сеногда.
Специалисты уже взяли пробы воды, донных отложений и рыбы для выяснения обстоятельств гибели пресноводных. Далее пробы направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Она сообщит результаты в течение недели.
Примечательно, что специалисты не исключают вариант естественного выброса рыбы на берег из-за сильной волны.
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