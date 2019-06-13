Московский регион в скором времени ждет резкое похолодание.
По словам синоптиков, температура воздуха в столице в ближайшие сутки упадет почти до нуля градусов.
Примечательно, что после этого на Москву и область вновь навалится жара — уже послезавтра, в субботу, жителей столицы ждет жара в 27-29 градусов.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.