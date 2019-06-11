Сразу три представительницы прекрасного пола примут участие в региональном чемпионате по валке леса "Лесоруб-2019" в Карелии.
Об этом заявил заместитель председателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии Николай Кирьянов.
Впервые в жизни, отметил специалист, в соревнованиях примут участие женщины.
Чемпионат по валке леса, отметил Николай Кирьянов, в этом году пройдет 14 июня.
По словам зампредседателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии, в международных соревнованиях женщины-лесорубы начали выступать еще четыре года назад. В России же подобное впервые.
Законодательством, признал Николай Кирьянов, работать лесорубами женщинами в России запрещено. Десять лет назад, однако, указал Кирьянов, строгий запрет сменился мягким ограничением.
При соблюдении определенных условий вальщицы леса могут принимать участие в спортивных состязаниях, указал специалист.
Как пояснили СМИ организаторы необыкновенного соревнования, состязания проходят в формате лично-командного первенства - это значит, что женщины будут соревноваться между собой.
Отметим, что женщины-лесорубы, подобно мужчинам, будут бороться за победу в пяти номинациях - валка дерева, замена цепи, точность раскряжевки и обрезка сучьев.
Примечательно, что у "Лесоруба" относительно длинная и славная история - соревнования проводятся в Карелии с 2007 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женщины живут дольше мужчин из-за генов.
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