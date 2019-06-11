В чемпионате по валке леса в Карелии впервые в истории примут участие женщины

Сразу три представительницы прекрасного пола примут участие в региональном чемпионате по валке леса "Лесоруб-2019" в Карелии.



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Об этом заявил заместитель председателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии Николай Кирьянов.

Впервые в жизни, отметил специалист, в соревнованиях примут участие женщины.

Чемпионат по валке леса, отметил Николай Кирьянов, в этом году пройдет 14 июня.

По словам зампредседателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии, в международных соревнованиях женщины-лесорубы начали выступать еще четыре года назад. В России же подобное впервые.

Законодательством, признал Николай Кирьянов, работать лесорубами женщинами в России запрещено. Десять лет назад, однако, указал Кирьянов, строгий запрет сменился мягким ограничением.

При соблюдении определенных условий вальщицы леса могут принимать участие в спортивных состязаниях, указал специалист.

Как пояснили СМИ организаторы необыкновенного соревнования, состязания проходят в формате лично-командного первенства - это значит, что женщины будут соревноваться между собой.

Отметим, что женщины-лесорубы, подобно мужчинам, будут бороться за победу в пяти номинациях - валка дерева, замена цепи, точность раскряжевки и обрезка сучьев.

Примечательно, что у "Лесоруба" относительно длинная и славная история - соревнования проводятся в Карелии с 2007 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женщины живут дольше мужчин из-за генов.

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