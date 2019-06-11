Педагог из Екатеринбурга заставила детей писать грубое слово, чтобы вычислить сквернослова по почерку

Педагогу екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила детей писать грубое слово на доске. Таким образом, учительница хотела идентифицировать ребенка, который написал аналогичное слово на парте.



Путин ответил шуткой на предложение разрешить нецензурно выражаться в СМИ / Новости от 15.12.2018 19:07

Несмотря на обоснованность действий, педагогу все-таки вынесли дисциплинарный выговор. Примечательно, что эксперимент удался и виновника появления нецензурного слова на парте удалось определить.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга пояснили, что предупредили педагога о недопустимости подобных действий. Учитель принесла извинения родителям школьников.