Жители поселка Белая Гора в Якутии проголосовали против "сухого закона"

В поселке Белая Гора в Якутии состоялся референдум о полном запрете алкоголя в населенном пункте.



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Голосование прошло вчера, 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Явка на референдуме, согласно предоставленной информации, составила почти четверть — 23,3% — от всех жителей поселка. Большинство избирателей — 52,27% — проголосовали против запрета на продажу алкоголя в поселке.

За запрет выступили чуть меньше — 46,88% — местных жителей.

Таким образом, в поселке Белая Гора в Якутии будут продавать спиртное.