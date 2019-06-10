В поселке Белая Гора в Якутии состоялся референдум о полном запрете алкоголя в населенном пункте.
Голосование прошло вчера, 9 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Явка на референдуме, согласно предоставленной информации, составила почти четверть — 23,3% — от всех жителей поселка. Большинство избирателей — 52,27% — проголосовали против запрета на продажу алкоголя в поселке.
За запрет выступили чуть меньше — 46,88% — местных жителей.
Таким образом, в поселке Белая Гора в Якутии будут продавать спиртное.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.