В Алтайском крае в колбасе обнаружили микрочастицы ртути.
Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД.
После жалоб жительницы Барнаула стражи правопорядка изъяли с прилавков магазинов партию колбасных изделий. Образцы продукта были направлены на экспертизу в компетентные органы.
Экспертиза обнаружила в колбасе микрочастицы ртути, заявили в МВД.
Производителем продуктов, отметим, является предприятие "Сибирская Продовольственная Компания".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.