В административных округах Москвы ежегодно открывается по одному новому храму, еще на двух площадках строительство только разворачивается. Об этом рассказал депутат Госдумы и куратор программы строительства церквей в столице Владимир Ресин.
"Задача, поставленная патриархом Кириллом, выполняется из года в год. Каждая площадка, выбранная под строительство, детально прорабатывается, по каждой проводятся общественные слушания", - передает его слова агентство "Интерфакс".
По словам депутата, жители столицы одобряют строительство новых храмов, однако бывают и противники этого. "Их немного, мы ведем с ними работу, убеждаем, а потом проводим голосование", - пояснил Ресин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Русская православная церковь строит три храма в сутки. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге.
По его словам, храмы строятся не из-за того, что у церкви очень много денег, и "мы не знает куда их потратить". Россияне прошли через долгие годы атеизма и поняли, что "без Бога ничего не получается", пояснил патриарх.
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