Наталья Сергунина: "Московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 2019 году в 165 стран"

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина проинформировала, какими странами наиболее востребована продукция производителей из Москвы.

Лучшую динамику по итогам первого квартала 2019 года показали Китай, США, Великобритания и Япония. Америка, Япония, Китай и Великобритания наряду с Алжиром, Германией, Египтом, Индией, Белоруссией и Казахстаном стали крупнейшими импортерами московских товаров. "В I квартале этого года московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 165 стран", — подчеркнула Наталья Сергунина.

В 2018 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 24 млрд долларов — это 16,1% от общероссийского показателя. По итогам I квартала 2019-го он достиг 5,1 млрд долларов (15,8% от общероссийского). Это сравнимо с аналогичным периодом прошлого года, ощутимое увеличение экспортных объемов обычно приходится на конец года.

По словам Натальи Сергуниной, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай за первые три месяца этого года вырос на 131,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт столицы в Великобританию прибавил 98,4%. Доля Москвы в общероссийском экспорте в Великобританию за первый квартал этого года составила 60,6%. Экспорт Москвы в США увеличился на 89,4% (доля в экспорте РФ — 21,5%), в Японию вырос на 46,2% (доля в экспорте РФ — 28,9%).

Москва уверенно лидирует среди регионов именно в сфере несырьевого и неэнергетического экспорта. В сфере интересов зарубежных партнеров — машиностроение и оборудование, электротехника, транспортные средства и их компоненты. Популярностью пользуются также товары медицинской и фармацевтической отраслей; пищевой промышленности; текстиль, кожа и изделия из них. Предприниматели столицы, ориентированные на экспортные рынки, получают поддержку от правительства Москвы в виде субсидий, льгот, помощи в подготовке кадров. Представители почти 8 тысяч компаний получили бесплатную консультационную поддержку и прошли обучение в Московской школе экспортера, действует программа "Сделано в Москве", ряд других проектов, поддерживающих столичных производителей.