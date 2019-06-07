Директора московских школ ответят на вопросы родителей учащихся

Сообщество руководителей образовательных организаций Москвы объявило о старте проекта "Директорский лекторий". Каждый вторник и субботу в 19:00 директора московских школ будут отвечать на вопросы родителей в Московском центре качества образования. Зарегистрироваться на встречу можно на сайте Школа большого города.

"Некоторое время назад в соцсетях прошел флешмоб "Десять советов директора". В ходе его проведения директора получали очень интересный отклик у родителей. Это нам позволило осознать, что у родителей существует запрос на общение с директорами московских школ", — говорит один из авторов проекта, директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов.

Поучаствовать в проекте "Директорский лекторий" могут все родители московских школьников. На каждой встрече на их вопросы будут отвечать по два спикера.

"Это крутое испытание для директора — встречаться с родителями не своих учеников. Ведь родители, так или иначе, состоят в определенных отношениях с директором своей школы. А здесь никаких формализованных отношений нет — люди абсолютно свободны", — отмечает руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

На первом этапе проекта "Директорский лекторий" регистрация на сайте Школа большого города открыта до конца июня.