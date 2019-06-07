На ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал инвестсоглашений на 187,5 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), мероприятия которого проводятся с 1997 года, а с 2006 года проходят под патронатом и при участии Президента Российской Федерации, давно стал ведущей площадкой для общения деловых людей и обсуждения ключевых вопросов мировой экономики. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 проходят 6-8 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Стало доброй традицией приглашать для участия в форуме ПМЭФ Донскую делегацию. Возглавляющий ее губернатор Ростовской области Василий Голубев принимает участие в заседаниях консультативной комиссии Государственного совета РФ. Кроме этого, в планах главы региона намечены деловые встречи и переговоры.

Так, 6 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали документ, который предусматривает закрепление ранее достигнутых договоренностей между банком и правительством Ростовской области в социально-экономическом развитии региона. Среди прочего, расширение сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, развитие системы кредитования физических и юридических лиц, поддержка малому и среднему бизнесу, участие в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.

Сегодня, 7 июня, на площадке ПЭМФ-2019 под соглашением о реализации инвестиционного проекта в Ростовской области свои подписи поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент американской компании Mars в России Валерий Щапов.

Договор предусматривает удвоение производственной мощности фабрики в Ростовской области за счёт строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

На площадке ПМЭФ сегодня было подписано специальное соглашение между губернатором Ростовской области Василием Голубевым и президентом компании "Балтика", исполнительным вице-президентом Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларсом Леманном. Помимо кооперации в социально-экономической сфере, предусмотрены также реализация целей в области охраны окружающей среды. Губернатор и глава пивоваренной компании "Балтика", являющейся частью Carlsberg Group, одного из ведущих экспортеров российского пива в более чем 75 странах мира, обсудили вопросы регулирования рынка слабоалкогольной продукции и законодательные инициативы, которые могут оказать влияние на развитие отрасли.

Еще одно соглашение Ростовской области касается развития инвестиционного проекта, рассчитанного до 2021 года. Документ, по которому компания сети магазинов "Магнит" откроет в Ростовской области около 500 магазинов, сделав редизайн около 400 существующих, подписали сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова. Если сегодня в сети "Магнит" работают более 11 тысяч жителей Ростовской области, то с открытием новых магазинов планируется создать примерно две тысячи новых рабочих мест. В пяти городах Донского края трудятся 11 фермерских хозяйств. В прошлом году было открыто 50 магазинов, в этом — уже более трех десятков. На долю местных поставщиков в общем ассортименте приходится около 7%. В 2018 году они отгрузили в донскую сеть продукции на 8 млрд рублей, а в магазины за пределы региона — еще на 13 млрд рублей.

Между правительством Ростовской области в лице губернатора Василия Голубева, и компанией "Юг Энерго", в лице ее исполнительного директора Дмитрия Шунькова, заключено соглашение об инвестициях в развитие учрежденного ею предприятия "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Согласно договору, в период с 2020-го по 2030 год компания "Юг Энерго" готова создать на своем предприятии до тысячи рабочих мест, а также инвестирует в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов" 177 млрд рублей.

Из подписанных на форуме ПМЭФ-2019 соглашений по объему инвестиций — это наиболее крупное. Нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 миллиона тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тысяч тонн в год.

"Несколько сотен новых рабочих мест — это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача — это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате подписанных соглашений на ПМЭФ-2019 суммарный объём инвестиций в экономику Ростовской области составит свыше 187,5 млрд рублей.