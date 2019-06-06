Свердловский минобр предостерег вузы от участия в мероприятиях с дипломатами США

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направило письмо всем руководителям вузов, в котором указывается нежелательность участия преподавателей и студентов в мероприятиях, организованных американскими дипломатами или лекторами.



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Как уточняет местный портал 66.ru, в письме указывается, что Генконсульство США в Екатеринбурге проводит проекты, "создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации".

К числу таких угрожающих проектов в ведомстве отнесли "День юного дипломата", "Курс разговорного английского", "Курс писательского мастерства". В региональном министерстве считают, что все эти мероприятия носят "деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны".

Как пояснили порталу Znak.com в пресс-службе департамента информационной политики, сейчас проверяется подлинность этой информации, однако на указанные в письме проекты действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские власти намерены обновить и укрепить свое посольство в России после нападений на дипмиссии в других странах.

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