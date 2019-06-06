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"Протестный" сквер в Екатеринбурге попал в топ-3 популярных мест для строительства храма

Россия » Урал » Екатеринбург print

Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге попал в тройку наиболее популярных площадок для строительства храма святой Екатерины. Рейтинг всех возможных мест опубликован на официальном сайте городской администрации. 


«Сквер у Театра драмы - неудачное место для храма»: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса в Екатеринбурге / Новости от 23.05.2019 09:46

В рейтинге находится 61 позиция, они расположены по популярности, а сам список разделен на три части. В верхней части - 13 пунктов, за которые проголосовали более 100 горожан. Сбор предложений жителей города проходил с 20 по 30 мая через сайт администрации Екатеринбурга. За это время в мэрию поступило более 11 тысяч обращений. 

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опрос ВЦИОМ дает основание исключить сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма. По его словам, при подборе площадке не было в полной мере учтено мнение жителей города. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество площадок, которое было предложено жителями Екатеринбурга под строительство храма Святой Екатерины, говорит о том, что в городе не хватает церквей. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии. 

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Темы храм опрос сквер екатеринбург строительство
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