Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге попал в тройку наиболее популярных площадок для строительства храма святой Екатерины. Рейтинг всех возможных мест опубликован на официальном сайте городской администрации.
В рейтинге находится 61 позиция, они расположены по популярности, а сам список разделен на три части. В верхней части - 13 пунктов, за которые проголосовали более 100 горожан. Сбор предложений жителей города проходил с 20 по 30 мая через сайт администрации Екатеринбурга. За это время в мэрию поступило более 11 тысяч обращений.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, опрос ВЦИОМ дает основание исключить сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма. По его словам, при подборе площадке не было в полной мере учтено мнение жителей города.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество площадок, которое было предложено жителями Екатеринбурга под строительство храма Святой Екатерины, говорит о том, что в городе не хватает церквей. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.
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