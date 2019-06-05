Мэр Омска упала в лужу при осмотре одного из дворов

Глава администрации города Омска Оксана Фадина проводила инспекцию двора, где недавно обрушилась стена дома. Во время осмотра обрушенной стены Фадина случайно оступилась и упала в лужу.



Мэр Омска упала в лужу возле аварийного дома — видео / Новости от 05.06.2019 14:23

Изначально чиновница хотела перепрыгнуть лужу, но не совладала с силами и оказалась в ней. Несмотря на ушибы и грязную одежду, Фадина продолжила инспектировать двор. После инцидента она рассказала, что ей не помешает ни дождь, ни грязь.