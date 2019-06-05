На ближайшем заседании депутаты Волгоградской областной думы планируют обсудить высказывание председателя парламентского комитета по культуре Александра Осипова.
Тот, напомним, комментируя строительство храма Александра Невского в Волгограде, назвал Владимира Ильича Ленина "бесом", которого сделали "символом народа".
Известно, что слова Александра Осипова вызвали весьма негативную реакцию у представителей Волгоградской областной думы. Так, например, глава местной фракции КПРФ Алексей Буров заявил, что оскорбление Ленина есть оскорбление главы государства. Народные избранники, уверен Осипов, должны рассмотреть сомнительное высказывание Осипова и дать ему оценку.
Председатель областной думы Николай Семисотов, отметим, согласился с необходимостью дать оценку словам председателя парламентского комитета по культуре и заявил, что и сам негативно отнесся к его высказыванию.
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