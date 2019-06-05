Волгоградская облдума даст оценку высказыванию местного депутата о "бесе" Ленине

На ближайшем заседании депутаты Волгоградской областной думы планируют обсудить высказывание председателя парламентского комитета по культуре Александра Осипова.



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Тот, напомним, комментируя строительство храма Александра Невского в Волгограде, назвал Владимира Ильича Ленина "бесом", которого сделали "символом народа".

Известно, что слова Александра Осипова вызвали весьма негативную реакцию у представителей Волгоградской областной думы. Так, например, глава местной фракции КПРФ Алексей Буров заявил, что оскорбление Ленина есть оскорбление главы государства. Народные избранники, уверен Осипов, должны рассмотреть сомнительное высказывание Осипова и дать ему оценку.

Председатель областной думы Николай Семисотов, отметим, согласился с необходимостью дать оценку словам председателя парламентского комитета по культуре и заявил, что и сам негативно отнесся к его высказыванию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Пермского края заказали себе на деньги из краевого бюджета зонты от Bugatti, FULTON и Ferre Milano.

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