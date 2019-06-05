Депутаты Пермского края заказали себе на деньги из краевого бюджета зонты Bugatti

Власти Пермского края объявили аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.



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Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Максимальная стоимость каждого из них, сообщает издание "Местное время", составляет 6 тысяч 300 рублей.

Властям Пермского края необходимо 14 зонтов. Общая сумма всей закупки составит 89 тысяч рублей. Зонты должны быть классическими мужскими, сообщает "Местное время", черного цвета, типа "трость".

Также ручки зонтов не должны быть покрыты лаком. Чехлы, предупредили депутаты Пермского края, тоже не нужны.

Согласно предоставленной информации, при расчете стоимости власти Пермского края учитывали стоимость ведущих европейских брендов — Bugatti, FULTON и Ferre Milano.

Также на сайте госзакупок значится, что поставить товар необходимо в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Деньги на зонты будут выделены из краевого бюджета.

В ведомстве пояснили, что зонты депутатам необходимы для проведения выездных мероприятий — например, посещения открытых строительных площадок или же во время сопровождения делегаций во время прогулок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьник из республики Марий Эл ударил депутата "Единой России" прямо по ходу ее выступления на торжественной линейке.

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