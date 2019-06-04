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Военный прокурор Балтфлота обвинил магазин в "подрыве боеготовности воинских частей"

Россия » Северо-Запад » Калининград print

Военный прокурор Балтийского флота обратился в суд с требованием снести продуктовый магазин в Калининградской области из-за того, что он подрывает боеготовность воинских частей. 


Небольшим частным магазинам в России грозит вымирание / Новости от 30.04.2019 10:38

Как сообщает местное издание "Новый Калининград", в своем иске прокурор указал, что магазин "Подсолнух" создает "предпосылки подрыва боевой готовности воинских частей", а также угрожает здоровью людей. 

Владелица магазина представила в суд все необходимые документы, подтверждающие законность постройки. В защиту магазина выступили местные жители, организация инвалидов, власти поселка и бизнес-омбудсмен. 

Суд установил, что магазин не может подрывать боеготовность армии, поскольку находится среди жилых домов. Военный прокурор не имел полномочий проверять на соответствие федеральному законодательству магазин, расположенный не в военной части. 

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Темы суд снос магазин прокурор
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