Военный прокурор Балтфлота обвинил магазин в "подрыве боеготовности воинских частей"

Военный прокурор Балтийского флота обратился в суд с требованием снести продуктовый магазин в Калининградской области из-за того, что он подрывает боеготовность воинских частей.



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Как сообщает местное издание "Новый Калининград", в своем иске прокурор указал, что магазин "Подсолнух" создает "предпосылки подрыва боевой готовности воинских частей", а также угрожает здоровью людей.

Владелица магазина представила в суд все необходимые документы, подтверждающие законность постройки. В защиту магазина выступили местные жители, организация инвалидов, власти поселка и бизнес-омбудсмен.

Суд установил, что магазин не может подрывать боеготовность армии, поскольку находится среди жилых домов. Военный прокурор не имел полномочий проверять на соответствие федеральному законодательству магазин, расположенный не в военной части.