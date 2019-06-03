Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Russia

Сборная Москвы побила свой прошлогодний рекорд, завоевав 135 медалей в финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". В копилке столичной команды 91 золотая, 22 серебряные и 22 бронзовые медали.

"Москва завоевала золотых медалей больше, чем следующие в таблице семь регионов. Это, конечно, замечательный результат", — отметил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Чемпионат проходил по шести блокам компетенций: "Строительство и строительные технологии", "Информационные и коммуникационные технологии", "Творчество и дизайн", "Производство и инженерные технологии", "Сфера услуг", "Транспорт и логистика". В нем приняли участие учащиеся школ и колледжей со всей России. В финале, который проходил в Казани, встретились 1500 конкурсантов.

По словам Исаак Калины, главным фактором успеха москвичей стала созданная городом "мощная мотивация быть профессионалом".

"Город через создание высокотехнологичных предприятий, через поощрение победителей, гарантию хорошего трудоустройства создал очень мощную мотивацию быть профессионалом. Ребята, естественно, откликнулись… Ребята понимают, что "золотые руки" в сочетании с умной головой — это великолепная перспектива для того, чтобы реализоваться в Москве", — отметил Исаак Калина.

Среди факторов успеха глава образовательного ведомства столицы назвал появление в Москве большого числа высокотехнологичных предприятий, а также хорошую материально-техническую и кадровую базу столичных колледжей. Кроме того, важную роль, по мнению Калины, сыграло внимание руководства города к соревнованиям WorldSkills и финансовое поощрение победителей. Исаак Калина также отметил, что благодаря WorldSkills в процессе подготовки профессионалов появился соревновательный элемент.

"Я помню, когда наши ребята серьезно уступали Питеру, Казани, Московской области. Но плох тот человек, который не извлекает уроков из поражений. Наши колледжи извлекли", — добавил Калина.