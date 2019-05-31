Свердловскую область могут перевести в часовой пояс GMT+3

5 июня в городской думе Екатеринбурга состоится рассмотрение обращения о переводе Свердловской области на часовой пояс GMT+3. Сейчас область ориентируется по часовому поясу GMT+4.



Перевели стрелки: Волгоградская область перешла на новый часовой пояс / Новости от 28.10.2018 10:18

Перед обсуждением всей городской думы, вопрос обсудит комиссия по социальной защите и здравоохранению. В гордуме Екатеринбурга отметили, что депутаты не обладают полномочиями изменить часовой пояс региона, поэтому на заседании будет прослушан доклад о целесообразности данной инициативы.